Prima pagina de ‘La Gazzetta dello Sport’

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina de ‘La Gazzetta dello Sport‘, in edicola oggi, martedì 13 ottobre 2020. In primo piano il derby della Madonnina che si avvicina con le due squadre che solamente nella giornata di giovedì avranno tutti gli effettivi a disposizione. In casa Milan intervista a Riccardo Montolivo mentre l’ex rossonero Roberto Donadoni si concentra sulla Nazionale.