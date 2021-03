GAZZETTA DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 13 marzo 2021

Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi

Questa la prima pagina de ‘La Gazzetta dello Sport‘, in edicola oggi, sabato 13 marzo 2021. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. Attenzione alle insistenze dalla Premier League per Franck Kessie dopo le prestazioni super degli ultimi mesi. Il contratto dell’ivoriano è in scadenza in prossimo anno e la dirigenza deve fare di tutto per blindarlo. In primo piano, inoltre, l’interesse del Manchester City per Romelu Lukaku e i motivi per cui il belga rimarrà all’Inter.