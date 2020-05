GAZZETTA DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 11 maggio 2020

MILAN NEWS – Questa la prima pagina de ‘La Gazzetta dello Sport‘, in edicola oggi, lunedì 11 maggio 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

La ‘rosea‘ ha fatto il punto su alcuni calciatori che, alla ripresa del campionato di Serie A 2019-2020, saranno chiamati a dare un segno sul loro reale valore. Tra questi, il brasiliano Lucas Paquetá, centrocampista del Milan di Stefano Pioli. Il titolo dedicato all’ex Flamengo, oltre che a Christian Eriksen (Inter), Kalidou Koulibaly (Napoli), Douglas Costa (Juventus) e Joaquín Correa (Lazio) è: ‘Ma quanto valete?‘.

Quindi, nel riquadro verticale, si parla dello slittamento del ‘sì’ per gli allenamenti collettivi per le squadre del massimo campionato, dei paletti e dei dubbi per l’eventuale ripresa delle attività sportive e delle partite, mentre, in basso, ampio spazio al probabile addio di Paolo Maldini al Milan, visto il concomitante arrivo in rossonero di Ralf Rangnick. ‘Maldini si allontana‘, il titolo de ‘La Gazzetta dello Sport‘.

Nel frattempo, prende sempre più forza e vigore la figura di Geoffrey Moncada, attuale responsabile dell'area scout del club di Via Aldo Rossi.