Prima pagina de ‘La Gazzetta dello Sport’

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina de ‘La Gazzetta dello Sport‘, in edicola oggi, sabato‘ 10 ottobre 2020. In primo piano l’intervista di Theo Hernandez in esclusiva alla rosea e la guarigione di Zlatan Ibrahimovic dal Coronavirus. Lo svedese contro l’Inter ci sarà!