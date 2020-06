GAZZETTA DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 10 giugno 2020

MILAN NEWS – Questa la prima pagina de ‘La Gazzetta dello Sport‘, in edicola oggi, mercoledì 10 giugno 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. In primo piano in casa rossonera la sfida contro la Juventus che si avvicina in programma venerdì sera all’Allianz Stadium, Paura per Samu Castillejo, che ieri in pieno centro a Milano ha subito uno scippo da parte di due rapinatori: spagnolo illeso ma psicologicamente provato.

