Prima pagina de ‘La Gazzetta dello Sport’

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina de ‘La Gazzetta dello Sport‘, in edicola oggi, domenica 10 gennaio 2021. In primo piano il match di San Siro tra Milan e Torino terminato 2-0 in favore dei rossoneri grazie alle reti di Leao e Kessie nel primo tempo. Quanto meno discutibile il titolo con cui apre la rosea questa mattina, quasi a voler indicare che la VAR abbia aiutato i rossoneri nelle scelte di Fabio Maresca.