GAZZETTA DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 1° luglio 2020

MILAN NEWS – Questa la prima pagina de ‘La Gazzetta dello Sport‘, in edicola oggi, mercoledì 1° luglio 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. In primo piano le vittorie di Juventus e Lazio, che tengono viva una corsa scudetto sempre più entusiasmante. Per quanto riguarda il Milan, l’attenzione viene posta sul riscatto di Ante Rebic, priorità di Ivan Gazidis.

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓