Gazidis spiega il suo Milan. Calciomercato tra Botman e idea in attacco

Tantissimo spazio concesso al Milan sui quotidiani sportivi in edicola questa mattina. La squadra di Stefano Pioli, infatti, giocherà domani sera a 'San Siro' contro il Napoli il big match della 18^ giornata della Serie A 2021-2022. Il calciomercato invernale, intanto, è alle porte ed il Diavolo riflette su chi acquistare come sostituto di Simon Kjær. Ma anche su qualche pista per l'attacco. Vediamo, dunque, le news più importanti sul Milan di questa mattina di sabato 18 dicembre 2021.