Freitas su Massara e Giuntoli: “Maignan e Kvaratskhelia che colpi”

Così il Direttore Sportivo Carlos Freitas su Massara e Giuntoli in un'intervista rilasciata ai microfoni di Tuttosport.

Cresce l'attesa per il fischio d'inizio di Milan-Napoli in programma domani sera a San Siro dalle 20.45. Tra i temi della gara, anche la sfida dei due Direttori Sportivi: Frederic Massara e Cristiano Giuntoli. Sui grandi meriti di entrambi ha parlato oggi il noto direttore sportivo, Carlos Freitas, in un'intervista rilasciata ai microfoni di Tuttosport a cura di Simone Togna. Ve ne proponiamo qualche estratto: