Florenzi, che sfortuna! Grave infortunio che lo terrà fuori fino al 2023

L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' ha fatto il punto sull'infortunio di uno sfortunato Alessandro Florenzi, che dovrà rimanere ai box per almeno cinque mesi. Ironia della sorte la brutta notizia è scaturita dal 'Mapei Stadium', lo stadio che tre mesi e mezzo fa aveva regalato la gioia più grande della storia recente del Milan. Il club rossonero si è preso diversi giorni di tempo per valutare l'entità del problema fisico del numero 25, ma alla fine l'esito degli esami strumentali ha portato una notizia pessima. "Grave infortunio al tendine prossimale del bicipite femorale della coscia sinistra che ha reso necessario un intervento chirurgico. L'operazione è stata eseguita ieri mattina dal prof. Lasse Lempainen in Finlandia alla presenza del responsabile sanitario del Milan dott. Stefano Mazzoni. L'intervento è perfettamente riuscito e già domani Alessandro rientrerà in Italia per iniziare il percorso riabilitativo. I tempi di recupero per il ritorno alla piena attività sono stimati in cinque mesi".