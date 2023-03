Fiorentina-Milan, il Diavolo cambia pelle: davanti giocherà Rebic

Ante Rebic maggior indiziato a giocare titolare in Fiorentina-Milan di domani sera al posto dello squalificato Rafael Leão. Le ultime news

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Fiorentina-Milan, partita della 25^ giornata della Serie A 2022-2023 in programma domani sera, alle ore 20:45, allo stadio 'Franchi'. Stefano Pioli, tecnico rossonero, avrà a disposizione tutta la rosa, eccezion fatta per gli squalificati Rade Krunić e Rafael Leão.

Fiorentina-Milan, tornerà Bennacer nel 3-4-2-1 — Per questa importante sfida tra Fiorentina e Milan, Pioli medita di rilanciare Ismaël Bennacer, a centrocampo, al fianco di Sandro Tonali nel 3-4-2-1. Il franco-algerino, tornato ad allenarsi in gruppo da tre giorni, è in vantaggio su Tommaso Pobega e Aster Vranckx. Sembra destinato, quindi, a riprendere il proprio posto in mediana dopo un mese di assenza per infortunio.

Riprende il suo posto Calabria. Florenzi in panchina — Fascia di capitano al braccio, e posto da titolare nel ruolo di esterno destro, per Davide Calabria, che ha smaltito i problemi all'anca. Panchina per il suo principale cambio, Alessandro Florenzi, tornato finalmente a disposizione di Pioli. Come sostituire, però, Leão, il quale, pur non segnando da un mese e mezzo, è un giocatore imprescindibile per il Diavolo?

Al posto di Leão, in attacco, spazio a Rebic: ex della partita — Il favorito sembra essere Ante Rebic che, peraltro, sarà un ex della partita per aver giocato nella Fiorentina. Sulla trequarti del Milan, poi, ballottaggio aperto tra Charles De Ketelaere e Brahim Díaz: il belga può far rifiatare lo spagnolo in vista della partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League di mercoledì prossimo a Londra contro il Tottenham.

Davanti, per Fiorentina-Milan, spazio ancora ad Olivier Giroud, con Zlatan Ibrahimović pronto a dargli il cambio. Il minutaggio dell'attaccante svedese cresce allenamento dopo allenamento. Fiorentina-Milan, Pioli fa quattro cambi nella formazione >>>

