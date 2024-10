Sugli episodi da moviola di Fiorentina-Milan, ok i tre rigori fischiati da Pairetto. Nel primo per la Fiorentina , rivisto, Theo Hernández ha colpito lievemente la suola di Dodô che lo aveva anticipato. Proteste viola per l’ingresso di Fikayo Tomori in area, che però non ha impattato sulla respinta: la regola è cambiata, quindi nessun motivo per far ripetere il penalty.

Theo su Colpani, Ranieri su Abraham: tutto regolare

I due per il Milan sono per fallo di Luca Ranieri su Tijjani Reijnders e, stessa dinamica del primo, per calcio di Moise Kean a Matteo Gabbia che lo aveva anticipato. Anche questi corretti. Infine, due casi: ancora Theo Hernández su Andrea Colpani e ancora Ranieri, stavolta su Tammy Abraham. Non c'è fallo in entrambe le situazioni, decisioni corrette. LEGGI ANCHE: Milan, esonero in arrivo per Fonseca? Se salta, c’è un favorito per la panchina >>>