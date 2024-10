Álvaro Morata, dopo l'iniziale panchina a Leverkusen in Champions, tornerà titolare in Fiorentina-Milan di domenica sera al 'Franchi'

Fiorentina-Milan con Morata in campo da titolare

Morata è partito inizialmente in panchina, in occasione dell'ultima sfida in Champions League persa (0-1) sul campo del Bayer Leverkusen, ma Fonseca ha notato come, nel momento in cui lo spagnolo ha rilevato Tammy Abraham nel corso della ripresa, la squadra rossonera abbia subito una scossa.