Fiorentina-Milan, assente Leao: De Ketelaere è il tuo momento!

Fiorentina-Milan, la grande opportunità di De Ketelaere

Rafael Leao, si legge, sarà assente stasera per squalifica stasera al Franchi. Rebic lo sostituirà sulla sinistra del tridente, con De Keteleaere a destra, dietro Giroud. Una soluzione imposta dalle necessità. De Ketelaere non ha ancora realizzato un gol e per quanto il belga non sia per nulla accostabile a Leao, va detto che quest’ultimo non segna da oltre un mese e mezzo. L’ultima rete del portoghese risale a metà gennaio, contro il Lecce in trasferta. De Ketelaere è il problema tecnico più evidente del Milan. Oggi, contro la Fiorentina, Pioli concederà al belga l’ennesima opportunità. Il trequartista ha la grande occasione per esplodere e cercare di mettersi in ritmo. Una grande prova stasera contro la Viola, potrebbe essere la svolta decisiva per la stagione del belga. Calciomercato Milan – Occasione a zero dalla Premier: derby in arrivo?