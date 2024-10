Francesco Camarda tra i giocatori del Milan Futuro a disposizione di Paulo Fonseca per Fiorentina-Milan di questa sera al 'Franchi'

Fiorentina-Milan, out ben 7 giocatori per Fonseca

A loro, si sono aggiunti Davide Calabria (lesione di basso grado al soleo del polpaccio sinistro), Ruben Loftus-Cheek (risentimento al flessore della coscia destra) e Luka Jović (sovraccarico nella zona pubica). Come ricordato da 'Tuttosport' oggi in edicola, dunque, Fonseca ha attinto a piene mani dal Milan Futuro per completare il proprio organico.