Fiorentina-Milan, Ibrahimovic cerca il 60° gol con la maglia rossonera

NEWS MILAN – Ancora una volta Zlatan Ibrahimovic. Come viene riportato da Tuttosport, lo svedese sarà ancora una volta titolare nella partita di questa sera contro la Fiorentina. L’impatto dell’ex Los Angeles Galaxy in questa sua seconda avventura in rossonero è stata molto importante, tanto è vero che ha determinato un cambiamento nella squadra sia a livello tattico e sia a livello di prestazione dei singoli.

Dunque Ibrahimovic questa sera giocherà la sua quarta gara consecutiva nel giro di quattordici giorni. Lo svedese è sceso in campo consecutivamente contro Inter, Juventus e Fiorentina, totalizzando 289 minuti. Se stasera dovesse arrivare la rete, Ibrahimovic raggiungerebbe la quota di 60 gol con la maglia del Milan. Insomma, l’attaccante è carico, per dimostrare ancora una volta agli altri e a se stesso di essere ancora determinante, ma su questo non sembrano esserci ormai dubbi, nonostante le 38 primavere.

Intanto Stefano Pioli continua ad elogiarlo ad ogni occasione, così come è successo nella giornata di ieri in conferenza stampa: "Ibrahimovic è un nostro stimolo. E' così che si diventa campioni. Per una squadra giovane è un bene avere un esempio di determinazione e convinzione. Se Ibra è diventato un campione e un giocatore unico è perchè ha sempre fame e voglia di migliorarsi".

