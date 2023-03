Fiorentina-Milan, dominio Viola: rossoneri in versione gennaio

Fiorentina-Milan, brutti rossoneri

La Fiorentina, si legge, ha dominato la gara per atteggiamento, idee, incisività, corsa. E in casa rossonera suona forte l’allarme in vista del ritorno di Champions contro il Tottenham: dopo le buone prestazioni recenti si spera sia stata solo una serata storta. Il Milan è apparso svagato in difesa, disorganizzato in mezzo e inconcludente davanti: come se all’improvviso si fosse quasi tornati a gennaio. La tattica Il Milan si è fatto sorprendere dall’aggressività dei viola. Italiano sceglie un 4-2-3-1 molto mobile. Milan prova a superare la pressione con qualche lancio, che però non sortisce effetti perché Rebic e De Ketelaere non tengono un pallone.