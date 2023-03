Fiorentina-Milan, Cabral pericolo numero uno: 5 gol nelle ultime 4

Fiorentina-Milan, occhio a Cabral

Gasato dai cinque gol, si legge, realizzati nelle ultime quattro gare, Conference League compresa, Arthur Cabral lancia la sfida al Diavolo. Salvo imprevisti, stasera sarà ancora lui a guidare l’attacco viola nel tridente con Nico Gonzalez e l’ex Saponara, due gol in altrettanti confronti con i rossoneri. L’obiettivo per il centravanti brasiliano è non fermarsi. Finora Cabral ha trafitto due big, un anno fa il Napoli al ‘Maradona’ dove la Fiorentina si impose 3-2 e lo scorso 22 ottobre a Firenze con l’Inter. La voglia di segnare anche con il Milan è tanto, considerando anche lo stadio Franchi previsto al gran completo. Stadio Milan, progetto da definire: Cardinale ha fretta