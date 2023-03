Fiorentina-Milan, ritorno importante: Bennacer si riprende il centrocampo

Fiorentina-Milan, torna Bennacer

Bennacer, si legge, manca dalla pesante sconfitta contro il Sassuolo, dove era assente per squalifica. Se guardiamo ai risultati, si può dire che il Milan sia sopravvissuto all'assenza del regista. Senza Bennacer ha vinto contro Torino, Tottenham, Monza e Atalanta, ma sarebbe assurdo trovare una connessione tra i successi e la mancanza dell'algerino. Bennacer, secondo la rosea, ha una percentuale di passaggi riusciti dell'82,6 per cento. Recupera palloni, li ripulisce e li distribuisce. Oggi dovrebbe rientrare e troverà una situazione migliore, soprattutto in difesa, dove il Milan non subisce gol dalla rete nel derby di Lautaro Martinez. Bennacer può completare la mutazione di sistema, renderla più forte ancora. Il centrocampista poi, potrà mettere minuti nella gambe molto importanti in vista della partita di Champions League contro il Tottenham.