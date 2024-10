Out Calabria, Loftus-Cheek, Jović più Bartesaghi

Altri indisponibili per il match in Toscana, poi, gli infortunati di lungo corso (Marco Sportiello, Alessandro Florenzi e Ismaël Bennacer), più il giovane Davide Bartesaghi, squalificato dopo l'espulsione rimediata a 'San Siro', una settimana fa, pochi minuti dopo essere entrato in campo in occasione di Milan-Lecce. Aggregati alla Prima Squadra di Fonseca, dunque, Álex Jiménez, Kevin Zeroli e Francesco Camarda.