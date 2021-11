Fiorentina-Milan, al ‘Franchi’ attesi 32mila spettatori | Serie A News

Fiorentina-Milan, partita della 13^ giornata della Serie A 2021-2022, è considerato un vero e proprio big match dal pubblico del 'Franchi'

Per Fiorentina-Milan, infatti, ci saranno ben 32mila spettatori al 'Franchi'. Di questi, 1.200 saranno i sostenitori del Diavolo. Un pienone, di fatto, che la dice lunga sull'importanza della gara di stasera, per entrambe le formazioni. Un incrocio tra due squadre, quella di Vincenzo Italiano e quella di Stefano Pioli, che giocano un ottimo calcio. Ecco come e dove vedere Fiorentina-Milan in tv o in diretta streaming >>>