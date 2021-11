Fiorentina, emergenza difesa contro il Milan: le possibili soluzioni

La Fiorentina dovrà rinunciare a tre difensori centrali per la gara contro il Milan. Ecco le possibili soluzioni per Vincenzo Italiano

Emergenza difesa per la Fiorentina che, dopo la sosta, affronterà il Milan allo stadio 'Artemio Franchi'. Saranno assenti, infatti, Nikola Milenkovic e Martinez Quarta per squalifica e Matija Nastasic per infortunio. Secondo quanto riferisce 'La Repubblica' Vincenzo Italiano schiererà sicuramente Igor al centro della difesa, mentre per il suo compagno di reparto ci sarà spazio per una soluzione 'border line'. C'è l'ipotesi di adattare l'esterno destro Lorenzo Venuti, oppure quella di utilizzare un Primavera. Attenzione però al possibile arretramento dei due centrocampisti Sofyan Amrabat e Erick Pulgar. Entrambi, in passato, hanno ricoperto questo ruolo.