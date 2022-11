Supercoppa Italiana – Data, orario e diretta tv del derby Milan-Inter

Sono ufficiali tutte le informazioni per il derby Milan-Inter, finale della Supercoppa Italiana in programma a Riyad (Arabia Saudita)

Ieri, infatti, la Lega Serie A ha reso noto come la finale di EA Sports Supercup 2022-2023 (questa la denominazione ufficiale di quest'edizione della Supercoppa Italiana) sarà giocata mercoledì 18 gennaio 2023 , alle 22:00 ora locale ( le ore 20:00 in Italia ) al 'King Fahd International Stadium' di Riyad , capitale dell' Arabia Saudita .

Il derby Milan-Inter, per l'occasione, sarà trasmesso in diretta su Canale 5. Si tratta della 35^ edizione della Supercoppa: la 12^ volta che sarà giocata fuori dal nostro Paese, a tre anni di distanza dall'ultima volta (Reggio Emilia e Milano le ultime due sedi). L'Arabia Saudita ospiterà l'evento per la terza volta: nel 2018, vinse la Juventus sul Milan per 1-0 nel 2019, vinse la Lazio sulla Juventus per 3-1, le altre due circostanze.