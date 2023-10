Scommesse, la rivelazione di Tonali: “Ho fatto fatica a smettere”

Sandro Tonali ha patteggiato per una squalifica per 10 mesi più 8 di prescrizioni alternative per scommesse sportive su piattaforme illegali

Sandro Tonali, ex centrocampista del Milan oggi al Newcastle, ha patteggiato con la Procura Federale - come ormai noto - una squalifica di 10 mesi (più 8 di 'prescrizioni alternative' per contrastare la ludopatia) per aver effettuato scommesse sportive su piattaforme illegali.

Scommesse, nessun debito contratto da Tonali — A differenza dell'altro calciatore squalificato per lo stesso motivo, lo juventino Nicolò Fagioli, Tonali - come si legge su 'Repubblica' - non ha contratto debiti e non è arrivato al punto di chiedere prestiti ai compagni o di ricevere minacce per la propria incolumità.