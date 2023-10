Scommesse, domani legali di Tonali a Roma per il patteggiamento

Per la fumata bianca, oltre all'accordo tra le parti, servirà, però, anche il via libera del Procuratore Generale dello Sport presso il CONI e del Presidente Federale. C'è fretta per infliggere a Tonali la squalifica. Si vogliono evitare tempi lunghi, vista l'imminente sfida tra Newcastle e Borussia Dortmund in Champions League.

C'è fretta per infliggere la pena al centrocampista — La legge calcistica italiana prevede una "eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA", in modo che la squalifica sia valida ovunque.

