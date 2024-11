Ex Milan, Shevchenko riceverà un’onorificenza importante: ecco quale

Shevchenko è il secondo giocatore con più gol nella storia del Milan: 175 in 322 partite. Ha giocato in rossonero dal 1999 al 2006 e poi, in prestito, nella stagione 2008/09. Sheva, nella sua esperienza italiana, ha vinto: Scudetto 2003/04, Coppa Italia 02/03, Supercoppa Italiana 2004, Champions League 02/03, Supercoppa UEFA 2003, 2 volte capocannoniere della Serie A (99/00 e 03/04). Nel 2004, l'ucraino ha vinto anche il Pallone d'Oro e, 20 anni dopo, riceverà la massima onorificenza milanese nel giorno in cui si festeggia Sant'Ambrogio.