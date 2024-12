Milan, il post d’amore di Maldini che ha scatenato tante proteste

Come riportato dal Corriere dello Sport, Maldini ha avuto un timing perfetto: dopo i fischi di San Siro per lo 0-0 tra Milan e Genoa, allo scoccare della mezzanotte del 16 dicembre l'ex rossonero ha fatto gli auguri su Instagram al club rossonero con tanto di foto sue, del padre Cesare e dei figli scrivendo "Tanti auguri AC Milan per i tuoi 125 anni! Nessuno potrà mai scalfire il tuo legame con la famiglia Maldini, la storia é memoria". Una vera e propria dichiarazione d'amore per i colori rossoneri, ma anche una frecciatina nei confronti dell'attuale proprietà, che nel giugno 2023 l'ha licenziato.