Europa League – Rio Ave-Milan, la moviola: niente da dire sul rigore rossonero

Rigore sacrosanto

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Nulla da dire, secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, sul rigore che ha riportato in vita un Milan già con un piede e mezzo fuori dall’Europa League. L’autore del fallo di mano, Borevkovic, salta fuori tempo su una palla non pericolosa diretta verso Hakan Calhanoglu, togliendola dalla disponibilità del numero 10 rossonero: penalty sacrosanto e seconda ammonizione che vale il rosso. Per il resto l’arbitro Manzano ha gestito benissimo una partita non ricca di episodi dubbi. Altri sette gialli mostrati ai calciatori, tutti peraltro ineccepibili.

