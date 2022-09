Empoli-Milan, Tonali recupera: ora Pioli gli chiede più gol / News

L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' ha focalizzato la sua attenzione sul recupero di Sandro Tonali , che dovrebbe partire dal primo minuto in Empoli-Milan di Serie A. Il centrocampista rossonero si era fermato dopo Milan-Napoli a causa di un affaticamento muscolare e non era stato utilizzato da Roberto Mancini in occasione degli impegni di Nations League con la maglia della nazionale. Il classe 2000 è tornato subito a Milanello per proseguire gli allenamenti personalizzati che hanno portato i loro frutti.

Il suo recupero sarà importantissimo per il Milan: Tonali, senza ombra di dubbio, è una delle pedine fondamentali di un Milan che, dopo la sconfitta interna contro il Napoli, vuole subito ripartire alla grande. Serviranno anche i gol dei centrocampisti per superare alcune difficoltà, come successo già con Ismael Bennacer nella trasferta di Bergamo contro l’Atalanta. Il numero 8, invece, non ha ancora trovato la via della rete in queste prime sette giornate. Eppure è uno dei giocatori che tira di più in porta. L’anno scorso, dopo sette giornate di Serie A, aveva già timbrato due volte il cartellino contro il Cagliari su punizione, alla seconda giornata, e proprio alla settima contro l’Atalanta. Stavolta è ancora a secco e vuole provare a sbloccarsi prima possibile. Pioli, intanto, ha iniziato il lavoro su Tonali sul finire della passata stagione, collocandolo in versione mezzala e sfruttando i suoi inserimenti chirurgici ed efficaci. Da lì, infatti, sono arrivate le vittorie decisive contro Lazio e Verona. Situazioni che si sono viste con insistenza anche in questo avvio di campionato, ma con minore efficacia. Adesso è il momento di svoltare. Milan, ecco quanto serve per rinnovare il contratto di Leao >>>