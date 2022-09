Empoli-Milan, out Maignan e Theo: tocca a Tatarusanu e Ballo-Touré

Ciprian Tatarusanu e Fodé Ballo-Touré saranno titolari in Empoli-Milan di sabato 1° ottobre al 'Castellani'. Sostituiranno gli infortunati

Daniele Triolo

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha ricordato come per Empoli-Milan, partita dell'8^ giornata della Serie A 2022-2023 in programma sabato 1° ottobre alle ore 20:45, mancheranno sia Mike Maignan sia Theo Hernández.

Empoli-Milan, spazio a Tatarusanu e Ballo-Touré

Lesione del gemello mediale del polpaccio sinistro per il portiere, che rientrerà verso la fine del mese di ottobre; stiramento del muscolo lungo adduttore destro per il terzino, che mette nel mirino, invece, Milan-Juventus (8 ottobre) o Milan-Chelsea (11 ottobre) per fare il suo ritorno in campo.

Al posto di Maignan e Theo, in Empoli-Milan, per il 'CorSera' toccherà dunque giocare alle rispettive riserve, vale a dire Ciprian Tatarusanu, portiere rumeno classe 1986 e Fodé Ballo-Touré, terzino sinistro franco-senegalese classe 1997. Nella passata stagione hanno giocato rispettivamente 9 e 12 partite in rossonero.