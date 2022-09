Empoli-Milan, Rebic ci prova: decisiva la rifinitura di oggi / News

Ante Rebic può recuperare In vista di Empoli-Milan, partita valida per la 8^ giornata di Serie A. La decisione verrà presa oggi

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' ha fatto il punto sulle condizioni fisiche di Ante Rebic alla vigilia di Empoli-Milan, partita valida per la 8^ giornata di Serie A. Il croato è fuori dai giochi da ormai un mese a causa di un forte dolore alla schiena che non gli ha permesso di allenarsi. Nella giornata di ieri, però, la luce in fondo al tunnel: il numero 12 rossonero, infatti, ha svolto, anche se in maniera personalizzata, una parte di allenamento in campo.