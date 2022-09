Empoli-Milan: le ultime news sulle condizioni di Rebic, Kjaer e Tonali

Ante Rebic, Simon Kjaer e Sandro Tonali: chi riuscirà a scendere in campo sabato 1° ottobre in occasione di Empoli-Milan? Le notizie

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha cominciato a parlare di Empoli-Milan , partita dell'8^ giornata della Serie A 2022-2023 , in programma sabato 1° ottobre alle ore 20:45 .

Domani, giorno della ripresa degli allenamenti a Milanello , mister Stefano Pioli conoscerà, per esempio, le reali condizioni dell'attaccante croato Ante Rebic . C'è un cauto ottimismo, però, sul rientro dell'ex Eintracht Francoforte per la trasferta del 'Castellani'.

I riflettori, poi, saranno puntati su Simon Kjaer, che ha accusato qualche problema con la Nazionale danese. Situazione al limite, invece, per il 'CorSport', anche per Sandro Tonali. In questo caso, però, entrano in gioco delle valutazioni ragionevoli sul trittico di partite che attende il Diavolo.