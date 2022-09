Empoli-Milan, dovrebbe rivedersi Rebic almeno per la panchina

Ante Rebic dovrebbe essere a disposizione per Empoli-Milan di sabato 1° ottobre, ore 20:45, al 'Castellani'. Solo per una parte di gara

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come Ante Rebic dovrebbe tornare disponibile in vista di Empoli-Milan, partita dell'8^ giornata della Serie A 2022-2023, in programma sabato 1° ottobre, alle ore 20:45, allo stadio 'Castellani'. L'attaccante croato dovrebbe andare in panchina ed offrire un'alternativa, a gara in corso, ad Olivier Giroud.