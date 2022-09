Empoli-Milan, Origi e Rebic ancora a parte: difficile la loro presenza

Mancano due giorni a Empoli-Milan, partita valida per la 8^ giornata di Serie A. Sempre meno possibilità per Divock Origi e Ante Rebic

Mancano due giorni a Empoli-Milan, partita valida per la 8^ giornata di Serie A. La sosta delle Nazionali ha lasciato diversi grattacapi ai rossoneri che, senza nessun dubbio, dovranno rinunciare a Mike Maignan e Theo Hernández, vittime di infortuni muscolari. Stando a quanto riferisce Peppe Di Stefano, inviato di 'Sky Sport' a Milanello, ci sono ottime notizie per Davide Calabria e Sandro Tonali, che hanno pienamente recuperato e saranno titolari per la trasferta toscana.