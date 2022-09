Empoli-Milan, Krunic titolare al posto di Tonali? Ecco l’ipotesi / News

Empoli-Milan, partita valida per la 8^ giornata di Serie A, potrebbe vedere Rade Krunic in campo al posto di Sandro Tonali

L'edizione odierna di 'Tuttosport' si sofferma su Empoli-Milan, partita valida per la 8^ giornata di Serie A. I rossoneri, per la trasferta toscana, non potranno contare su Mike Maignan e Theo Hernández, vittime di infortuni muscolari. Allarme rientrato, invece, per Davide Calabria e Sandro Tonali, tornati completamente a disposizione di Stefano Pioli. Il capitano giocherà sicuramente sulla fascia destra, mentre attenzione all'ipotesi panchina per il centrocampista classe 2000