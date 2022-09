Empoli-Milan, ci sarà Tonali: Pobega alternativa per evitarne l’usura

Sandro Tonali ha recuperato e sarà a disposizione per Empoli-Milan. Potrebbe giocare titolare con Ismaël Bennacer o riposare all'inizio

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come Sandro Tonali, centrocampista rossonero, tornerà disponibile per Empoli-Milan, partita dell'8^ giornata della Serie A 2022-2023, in programma sabato sera alle ore 20:45 allo stadio 'Castellani'.

Empoli-Milan, Tonali tornerà a disposizione di mister Pioli

Per Tonali, ha commentato la 'rosea', non si tratta di un vero e proprio ritorno. Il numero 8 del Diavolo, infatti, aveva giocato Milan-Napoli a 'San Siro', ultima di campionato prima della sosta per le Nazionali, ma per via di un piccolo problema muscolare aveva poi saltato le partite dell'Italia in Nations League contro Inghilterra e Ungheria.

Ieri Tonali ha svolto l'intero allenamento con il gruppo rossonero a Milanello e dovrebbe pertanto riprendere il suo posto da titolare in mediana, al fianco di Ismaël Bennacer. Ma ci sono anche opzioni alternative per evitarne l'usura, anche in vista del trittico di gare che attende i rossoneri (due contro il Chelsea in Champions League, nel mezzo la Juventus in campionato).

La principale è rappresentata da Tommaso Pobega. Ma c'è anche Aster Vranckx che scala posizioni. Infine, Yacine Adli. Ma il francese deve ancora far sentire la sua musica in rossonero. Milan, ecco quanto serve per rinnovare il contratto di Leao >>>