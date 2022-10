Empoli-Milan 1-3, Zanetti: “Fallo laterale battuto almeno 10 metri avanti”

Paolo Zanetti, allenatore dell'Empoli, ha espresso tutto il suo rammarico per la sconfitta contro il Milan arrivata negli ultimi minuti

Paolo Zanetti , allenatore dell'Empoli, ha espresso tutto il suo rammarico per la sconfitta contro il Milan arrivata negli ultimi minuti. Queste le dichiarazioni riportate dal 'Corriere dello Sport'.

Sulla partita: "La prima cosa da dire è quella che abbiamo lasciato il campo con orgoglio per aver giocato alla pari contro una squadra di campioni. Dopo il pareggio raggiunto nel recupero forse abbiamo festeggiato troppo e questi particolari le paghiamo a questi livelli. Peccato anche perché abbiamo sbagliato qualche dettaglio anche sul primo gol incasso. Abbiamo comunque avuto qualche occasione importanti per colpire ma, ripeto, siamo stati ingenui nei momenti decisivi. Sul secondo gol incassato avevo richiamato tutti ad una maggiore attenzione ma ormai è andata. Peccato ma va sottolineato che al 93' avevamo centrato il pareggio contro i campioni. Sul campo lavoreremo con il solito impegno per sbagliare il meno possibile