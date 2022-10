Empoli-Milan 1-3, Pioli: “Infortuni? Gruppo eccezionale che va oltre tutto”

Tutta la soddisfazione di Stefano Pioli dopo la vittoria rossonera in Empoli-Milan, partita valida per l'8^ giornata di Serie A

Sulla vittoria: "La vittoria vale tanto per due motivi: la squadra ha dimostrato di aver preparato bene la partita nella prima mezz’ora, ma non siamo riusciti a trovare il gol, poi gli infortuni di Saelemaekers e Calabria ci hanno un po’ disuniti, ma i tre punti sono importanti e mi fanno felice perché venivamo da una sconfitta e volevamo ripartire subito. Ad un certo punto ho guardato il cronometro che segnava 76’ e mi sembrava incredibile che fossimo ancora 0-0. Sono contento della prestazione, anche se vorrei segnare qualche gol in più e concedere qualcosa in meno, ma per come noi intendiamo il calcio ci sta di concedere qualcosa anche ad un avversario veloce e tecnico».