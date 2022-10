Empoli-Milan 1-3: De Ketelaere, colpi da campioncino ma fuori dalla manovra

Prestazione intermittente quella di Charles De Ketelaere in Empoli-Milan, partita valida per l'8^ giornata di Serie A. C'è da migliorare

Ci sono moltissime aspettative intorno a Charles De Ketelaere, si sa. Il calciomercato estivo del Milan, fondamentalmente, è girato attorno alla trattativa con il Brugge per portare a Milanello il belga. Un investimento importante, 35 milioni di euro che testimoniano come la società creda nelle qualità del classe 2001. Ma il calcio non aspetta e, per questo motivo, qualche critica inizia ad emergere. Poco male, perché Paolo Maldini e Stefano Pioli non hanno dubbi: "Diventerà un campione".