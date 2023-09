Milan, il fondo Elliott denuncia Blue Skye: ecco le accuse

La Gazzetta dello Sport parla anche delle ultime novità per quanto riguarda l'ex proprietario del Milan e il caso con Blue Skye. Estorsione, false dichiarazioni fraudolente e illeciti riguardanti la normativa antiriciclaggio. Con queste ipotesi di reato il fondo Elliott, ex proprietario rossonero, ha denunciato in sede penale in Lussemburgo Blue Skye, ex azionista di minoranza del club che - in più sedi giudiziarie - aveva attaccato il fondo per la vendita del Milan a RedBird. Per Elliott, tra le altre cose, Blue Skye avrebbe formulato accuse calunniose e diffamatorie, depositato documenti falsi e tentato con minacce di ottenere concessioni finanziarie superiori ai diritti contrattuali. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Capitolo attaccante. Ecco il clamoroso retroscena