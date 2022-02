Donnarumma: “Milan, da tifoso sono contento. Ho gioito per il derby”

Gianluigi Donnarumma, portiere del PSG ed ex Milan, ha dichiarato di sentire ancora mister Stefano Pioli ed i vecchi compagni di squadra

Gianluigi Donnarumma , ex portiere del Milan oggi al PSG , ha parlato in esclusiva ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina. In merito alla Serie A oggi vista da lontano e dall'ottimo rendimento che sta fornendo il Diavolo di Stefano Pioli anche senza di lui, l'estremo difensore della Nazionale Italiana ha dichiarato quanto segue.

"Da tifoso seguo tutto sempre con passione. Sento spesso i miei ex compagni di squadra, ma anche il mister Pioli e sono contento per come stanno andando le cose al Milan. Spero che arrivino fino in fondo e che continuino a fare un grandissimo campionato, come finora. Ho seguito e gioito per il derby vinto. Sono contento per il mister, per i tifosi e per il Milan". Leggi qui la sua intervista integrale alla 'rosea' >>>