Donnarumma: “La mia presentazione al PSG? Un momento pazzesco”

Gianluigi Donnarumma, ex portiere del Milan oggi al PSG, ha ricordato il primo impatto con il 'Parco dei Principi' a fianco di tanti campioni

Gianluigi Donnarumma, ex portiere del Milan oggi al PSG, ha parlato in esclusiva ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina. In merito alla sua presentazione ufficiale, lo scorso agosto, al 'Parco dei Principi' con stelle del calibro di Lionel Messi, Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum, l'estremo difensore della Nazionale Italiana ha dichiarato: "I tifosi del PSG a ogni partita mi fanno sentire importante. Quello di agosto è stato davvero un momento pazzesco. Fa sempre un certo effetto venire presentato con grandissimi campioni".