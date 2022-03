Donnarumma in crisi al PSG: serve il riscatto in Nazionale

Gigio Donnarumma, ex portiere del Milan, sta vivendo una stagione molto difficile al Paris Saint-Germain e ora gli occhi sono tutti per lui

Matteo Mosconi

L'addio di Gianluigi Donnarumma al Milan è stato ormai assorbito da tutto l'ambiente rossonero, anche grazie ad un super Mike Maignan, autore di una stagione fino ad ora eccezionale che ha sgombrato la mente dei tifosi dai brutti ricordi.

Il portiere della Nazionale Italiana sta vivendo a Parigi un momento tutt'altro che semplice. Dopo l'errore commesso negli ottavi di finale di Champions League con il Real Madrid, il giovane estremo difensore ha vissuto un'altra giornataccia nell'ultima giornata di campionato.

Nel 3-0 patito dal Paris Saint-Germain contro il Monaco, l'ex estremo difensore del Milan è stato protagonista di una papera clamorosa, commessa nel tentativo di parare il rigore di Ben Yedder.

Come sottolinea il Corriere della Sera, questa serie di errori e il costante dualismo c0n Keylor Navas hanno portato Donnarumma ad essere tutto fuorché tranquillo in campo.

Anche in Nazionale la storia del classe '99 è stata in calando nell'ultimo periodo. Gli errori commessi in Nations League, dovuti forse anche ai molti fischi subiti dagli ex tifosi rossoneri, hanno fatto paio con alcune uscite errate nella dolorosa trasferta di Belfast.

La mente non è sgombra e Gigio è oggettivamente in difficoltà, ma Mancini ha provato a dribblare la questione: "La sua situazione non mi preoccupa minimamente: meglio averlo con noi che contro".

Questa sera, nella gara del "Barbera" di Palermo contro la Macedonia, dove in palio ci sarà l'accesso allo spareggio, ci saranno tifosi milanisti, pronti a fischiare l'ex portiere, ma Gigio dovrà essere più forte di tutto questo. C'è un Mondiale da conquistare, e il portiere della Nazionale vorrà esserci. Da protagonista. Milan, in vista un colpo da sogno per l'estate? Le ultime news di mercato >>>

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI