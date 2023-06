Diritti TV della Serie A: obiettivo realistico 900 milioni

Obiettivo realistico 900 milioni. Questo scrive l'edizione odierna del Corriere della Sera che fa il punto sui diritti TV della Serie A. Inseguendo questo traguardo minimo l’ad della Lega Luigi De Siervo, si legge, accompagnato dalla commissione formata da Lotito, De Laurentiis, Luca Percassi, l’avvocato Capellini dell’Inter e Campoccia hanno incontrato i broadcaster. Appuntamento in un hotel milanese, dove si sono svolte le trattative private con Dazn, Sky e Mediaset, ovvero le tv che già avevano presentato le buste per i diritti tv a partire dal 2024. Impossibile in un contesto di crisi raggiungere la quota di un miliardo e 150 milioni indicato nel bando. Le nuove offerte verranno portate lunedì in assemblea e messe al vaglio di tutti i club. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, i nomi per l'attacco. Da Morata a Openda