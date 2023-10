Diritti tv Serie A 2024-2029, il pacchetto DAZN-Sky stuzzica i club

Altri 200 milioni di euro, poi, da Sky per tre co-esclusive, che includeranno molti più big-match rispetto all’accordo attuale. La maggioranza dei club spinge per questa soluzione. L’alternativa porta alla creazione del Canale della Lega Serie A. Ci sono sei partner pronti ad accompagnare le società in questo percorso nuovo: Carlyle, Pif, Advent, Oaktree e altri due. Possibile, per la 'rosea', anche una terza ipotesi, più complicata: un nuovo bando che permetta di valutare nello stesso momento offerte delle tv e dei fondi. Possibilità che oggi non c’è. Mercato, il Milan sfida la Juve per un top player >>>