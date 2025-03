Direttore sportivo Milan, sceglie Furlani: previsti incontri con 4 candidati

Questi ultimi due usciti a sorpresa nelle ultime ore. Thiago Scuro, classe 1981 , è il direttore generale del Monaco : arrivato nel Principato nell'estate 2023 , ha riportato il Monaco in Champions League dopo tanti anni grazie al secondo posto nell'ultima Ligue 1 . Inoltre, ha portato in biancorosso l'attaccante George Ilenikhena , uno dei 2006 più forti al mondo.

Per il quotidiano sportivo nazionale, il fatto che i colloqui per il direttore sportivo del Milan saranno fatti da Furlani ha un peso e un significato. Il CEO rossonero, infatti, è tornato venerdì dal suo viaggio negli U.S.A. , laddove ha incontrato Gerry Cardinale , managing partner del fondo RedBird e proprietario del Milan.

Paratici e Tare ancora in pole position, ma ...

Da lui, evidentemente, ha ottenuto il riconoscimento della sua centralità nella scelta del DS. Questo dopo che Cardinale, con il suo braccio destro Zlatan Ibrahimović, si era mosso in prima persona per incontrare Paratici, Tare e Andrea Berta. Il quale, in una prima fase, è stato il candidato numero uno. Ma che, a quanto pare, avrebbe già chiuso un accordo con l'Arsenal in Premier League dopo i 12 anni nella Liga con l'Atlético Madrid.