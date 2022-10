Dinamo Zagabria-Milan, Pioli riproporrà in attacco Leao e Giroud

La classifica del gruppo, al momento, vede primo il Chelsea con 7 punti , quindi il RB Salisburgo a quota 6 e, in coda, Milan e Dinamo Zagabria con 4 . I rossoneri vogliono procedere al turno successivo e, pertanto, puntano al bottino pieno: sia domani in Croazia sia il prossimo 2 novembre a 'San Siro' contro gli austriaci.

Pioli riproporrà, nella formazione titolare, secondo quanto riferito da 'Tuttosport' oggi in edicola, Pierre Kalulu in difesa, sulla destra, con Matteo Gabbia al centro, al fianco di Simon Kjær , al posto dello squalificato Fikayo Tomori ; Theo Hernández sarà il terzino sinistro della compagine meneghina.

A centrocampo, spazio nuovamente per Sandro Tonali al fianco di Ismaël Bennacer; sulla trequarti, Junior Messias, il dubbio tra Brahim Díaz e Charles De Ketelaere (se il primo non recupera, ovviamente gioca il secondo); quindi, torneranno titolari Rafael Leao e Olivier Giroud che, inizialmente, contro il Monza non avevano giocato per lasciar spazio ad Ante Rebic e Divock Origi. Dinamo Zagabria-Milan, parla Zvonimir Boban: il suo pronostico >>>