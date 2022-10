Dinamo Zagabria-Milan, torna Gabbia per Tomori. In mezzo riecco Tonali

Verso la Dinamo: il Milan rilancia Gabbia e Tonali

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come, in porta, sarà ancora assente Mike Maignan e, pertanto, come tocchi ancora a Ciprian Tătărușanu difenderla. In difesa, poi, sarà squalificato Fikayo Tomori dopo l'espulsione rimediata a 'San Siro' contro il Chelsea e indisponibile Malick Thiaw, non inserito in lista UEFA.