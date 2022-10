Dinamo Zagabria-Milan 0-4, Pioli: “Una bella vittoria” | UCL News

Stefano Pioli , tecnico rossonero, ha parlato al termine di Dinamo Zagabria-Milan , partita della 5^ giornata del Girone E della Champions League 2022-2023 , terminata 0-4 per i suoi ragazzi allo stadio 'Maksimir'. Le dichiarazioni di Pioli sono state riportate, tra gli altri quotidiani sportivi oggi in edicola, anche da 'La Gazzetta dello Sport'.

Al Milan , ora, per qualificarsi agli ottavi di finale di Champions basterà anche solo pareggiare a 'San Siro' contro il RB Salisburgo . «Sarebbe un grave errore entrare in campo con quella mentalità - ha spiegato, però, Pioli -. Siamo abituati a giocare le partite sapendo che affrontiamo un avversario pericoloso e di qualità. Dovremmo star particolarmente attenti e giocare da Milan».

Per Pioli, allora, Dinamo Zagabria-Milan «non è stata la partita del bivio. Lo sarà la prossima contro il RB Salisburgo perché ci consentirebbe di far meglio dell’anno scorso ed è il nostro obiettivo - la precisazione dell'allenatore Campione d'Italia in carica -. Lo step importante sarebbe passare il turno». Una missione certamente possibile per il Diavolo, che, nella passata edizione del torneo, uscì ai gironi. In questa stagione, invece, ha già perlomeno guadagnato il diritto di proseguire in Europa League se proprio le cose dovessero andare male.