Dinamo Zagabria-Milan 0-4: Leao-Giroud, coppia del Diavolo | UCL News

Primo gol in Champions League per Leao in questa stagione, secondo in totale dopo quello rifilato l'anno passato all'Atlético Madrid a 'San Siro'. E Leao, per poco, non ha mandato in porta anche Giroud nel finale. Buon per il francese che, ciccando la conclusione, la sfera sia finita sul petto di Robert Ljubičić per l'autogol finale.